Зеленский прибыл в Анкару для встречи с Эрдоганом и Уиткоффом

Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,а потом со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно графику Эрдогана, предоставленному агентством «Anadolu», Зеленский встретится с президентом Турции во второй половине дня, после переговоров в 18:00 запланирована совместная пресс-конференция. В ходе встречи с Эрдоганом, помимо двусторонних отношений, «будут обсуждаться текущие события, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, а также инициативы, направленные на установление режима прекращения огня и достижение долгосрочного решения, в частности, в рамках Стамбульского процесса», – заявил директор по коммуникациям Эрдогана, имея в виду переговоры делегаций Москвы и Киева, которые проходили в Стамбуле.

Напомним, что последний раунд переговоров в Стамбуле между представителями России и Украины состоялся летом, 23 июля, а Зеленский в последний раз посещал Турцию 15 мая. Тогда Зеленский приглашал Владимира Путина приехать в Анкару для личной встречи, однако российская сторона это предложение не восприняла серьезно – для двусторонней встречи нужны четкие условия договоренностей, а их как не было, так и нет.

«Мы готовимся к возобновлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнёрам», – заявил вчера Зеленский в социальных сетях, анонсируя свою поездку в Анкару.

На прошлой неделе временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва «готова» возобновить переговоры в Стамбуле с украинской делегацией «в любое время», однако сегодня в Турции никаких участников от РФ не будет.

Анкара, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube