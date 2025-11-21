Зеленский по телефону обсудит с представителями ЕС мирный план от США

Владимир Зеленский в пятницу проведет переговоры с лидерами Франции, Германии и Великобритании относительно плана США по прекращению конфликта, сообщили AFP украинские и британские официальные лица.

Высокопоставленный чиновник с Украины сообщил агентству AFP на условиях анонимности, что телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером запланирован на полдень.

Между тем, Россия официально отрицает получение мирного плана от США и не видит сигналов о готовности Зеленского что-то обсуждать.

ЕС сообщает, что американский план по Украине официально не был передан Европейскому союзу. «План из 28 пунктов был обнародован в СМИ. Мы обсудим ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами в кулуарах «Большой двадцатки». Я также свяжусь с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос», – заявила Урсула фон дер Ляйен, оторя собрается посетить сами Большой 20-тки в ЮАР.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

