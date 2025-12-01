Трамп – коррупция на Украине не способствует мирным переговорам

Американский президент заявил в серии выступлений на борту Air Force One в воскресенье, 30 ноября, что масштабный коррупционный скандал на Украине «не способствует» мирным переговорам.

« У Украины есть несколько небольших, но сложных проблем», – отметил президент США через несколько часов после переговоров во Флориде между американо-украинскими делегациями, которые не привели к каким-либо серьёзным заявлениям. Он, однако, добавил, что существует «большая вероятность » достижения соглашения между Россией и Украиной после последних переговоров во Флориде.

Масштабное расследование коррупции в энергетическом секторе, раскрытое в последние недели, привело к увольнению в пятницу, 28 ноября, Андрея Ермака, правой руки президента Украины Владимира Зеленского, который до этого вел переговоры с Соединенными Штатами.

Посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву в понедельник, 1 декабря, чтобы продолжить переговоры с Россией по американскому плану по прекращению войны на Украине, сообщил агентству AFP высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что во вторник он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эта поездка состоится сразу после переговоров между американской и украинской делегациями во Флориде, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал «продуктивными», хотя и предупредил, что « ещё предстоит многое сделать » для достижения соглашения.

