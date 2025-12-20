В центре Киева пролетел дрон с российским триколором

В центре Киева неизвестные запустили дрон с российским флагом, сообщают украинские СМИ.

На ролике, снятом, как утверждается, в столице Украины и опубликованном в телеграм-канале «Новини Live», видно, как в небе летает коптер, к которому прикреплен большой российский триколор.

Отмечается, что воздушная тревога в городе не объявлялась. Подробности о замеченном в небе беспилотнике не сообщаются.

Меж тем, в киевской полиции назвали информацию о летающем над Киевом дроне с российским флагом фейком. Там утверждают, что проверили информацию, но не нашли ее подтверждения, сообщает «Страна.ua».

