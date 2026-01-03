Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Владимир Зеленский вечером 2 января в видеообращении сообщил, что решил изменить формат работы Минобороны Украины и предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить военное ведомство. Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль «останется в команде», заверил он, сообщает «Страна.ua».

Объясняя свое решение относительно Федорова, Зеленский отметил его большой опыт в цифровизации госуслуг и процессов, а также указал, что тот «глубоко занимается вопросами по линии дронов». Кроме того, по его мнению, Федоров будет эффективнее налаживать работу с зарубежными союзниками.

Шмыгаль возглавлял Минобороны Украины с июля 2025 года. Зеленский предложил ему «возглавить другое направление в государственной работе», «не менее важное для устойчивости» Украины, но подробностей не привел.

Накануне Зеленский подписал указ о назначении начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова* главой своего офиса.

* Внесен в список террористов и экстремистов в Российской Федерации.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

