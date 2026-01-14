Юлию Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады после обысков в офисе ее партии

Антикоррупционные органы Украины вручили подозрение бывшему украинскому премьеру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады для получения определенных результатов голосования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП провели обыски в офисе партии «Батькивщина», после чего Тимошенко были предъявлены подозрения по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщили НАБУ и САП, руководитель одной из депутатских фракций Рады предлагал депутатам «неправомерную выгоду» за голосование «за» или «против» по конкретным законопроектам. Имя депутата не раскрывалось, однако украинская пресса сообщила, что речь идет о Юлии Тимошенко. Позже в САП подтвердили эту информацию. По части 4 статьи 369 УК Украины предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Тимошенко подтвердила факт проведения обысков в офисе «Батькивщины» минувшей ночью, но отвергла все, по ее словам, «абсурдные обвинения» в ее адрес. Политик сочла обыск «грандиозным пиар-ходом» и «политическим заказом». «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – написала она в соцсетях.

Киев, Наталья Петрова

