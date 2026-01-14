На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 мая 2026 года.

Инициативу Зеленского поддержали 333 депутата. Для принятия решения нужно было получить 226 голосов.

«Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предварительных указов действует сейчас и до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года. Далее – подписание председателем Верховной Рады и президентом», – написал украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

12 января Зеленский предложил парламенту продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 дней.

На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор они неоднократно продлевались, каждый раз на 90 дней.

Киев, Наталья Петрова

