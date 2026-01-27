FT: администрация Трампа дала понять Киеву, что Донбасс придется отдать

Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США обусловлены первоочередным согласием Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России.

Об этом эксклюзивно сообщает Financial Times. Вашингтон также намекнул, что пообещает Украине больше оружия для укрепления ее вооруженных сил в мирное время, если в качестве условия мира с Россией она согласится вывести свои войска из контролируемых ею частей восточного региона.

Владимир Зеленский надеется подписать документы о гарантиях безопасности и послевоенном «плане процветания» с Соединенными Штатами уже в этом месяце, что даст Киеву рычаги влияния на будущих переговорах с Москвой.

Но Вашингтон сейчас сигнализирует о том, что обязательства США в области безопасности зависят от достижения соглашения с Россией.

Украинские и европейские официальные лица охарактеризовали позицию США как попытку оказать давление на Киев, чтобы тот пошел на болезненные территориальные уступки, которые Москва всегда требовала в любой сделке.

Соединенные Штаты еще не дали окончательного одобрения ни одному из соглашений, несмотря на заявление Зеленского о том, что тексты гарантий безопасности, обсуждавшиеся с президентом Дональдом Трампом в Давосе на прошлой неделе, «на 100 процентов готовы».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

