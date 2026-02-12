Скелетониста Гераскевича с Украины дисквалифицировали на Олимпийских играх в Италии

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который хотел надеть шлем в память о нескольких товарищах по команде, погибших во время конфликта с Россией, был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине.

Во вторник МОК предложил Владиславу Гераскевичу возможность надеть черную повязку вместо шлема. Знаменосец украинской команды на Играх в Милане и Кортине заявил в ответ, что наденет только шлем с фотографиями. «Я использовал его во время отборочных соревнований... и буду использовать его в день соревнований», – сказал Владислав Гераскевич.

«Сегодня утром, по прибытии на место проведения соревнований, г-н Гераскевич встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, которая в последний раз разъяснила ему позицию МОК. Как и на предыдущих встречах, он отказался изменить свою позицию», – говорится в пояснительном заявлении олимпийского комитета.

В этих обстоятельствах «решение было принято жюри Международного союза биатлонистов (IBSF) на основании того факта, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам», – говорится в заявлении. «Поэтому МОК с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года. Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные обсуждения с г-ном Гераскевичем (...), он отказался идти на компромисс», – добавил МОК.

