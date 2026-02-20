Польша прекращает поддержку украинских беженцев

Польша официально прекращает тратить деньги на поддержку украинских беженцев. Соответствующий закон подписал президент Польши Кароль Навроцкий.

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», – написал пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальных сетях.

Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года, отмечает газета Rzeczpospolita, которую цитирует ТАСС.

Варшава, Елена Васильева

