Зеленский рассказал о своих очень плохих предчувствиях

Владимир Зеленский заявил, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу войны на Ближнем Востоке, которая может повлиять на усилия по прекращению боевых действий на Украине.

Он также затронул тему напряженности в «особых отношениях» между Великобританией и США на фоне войны с Ираном, заявив, что история взаимоотношений между двумя странами «сильнее, чем эмоции двух или трех человек».

Зеленский также поделился мнением, что российский лидер Владимир Путин «хочет затяжной войны» на Ближнем Востоке, поскольку это, якобы, помогает ослабить Украину.

В интервью программе BBC «Sunday With Laura Kuenssberg» он сказал: «У меня очень плохое предчувствие относительно влияния этой войны на ситуацию в Украине и на приоритеты Америки. К сожалению, сейчас больше внимания уделяется Ближнему Востоку, чем Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи постоянно откладываются. Причина одна – война в Иране».

Он добавил, что Дональд Трамп «сосредотачивает свое внимание на Иране».

В пятницу президент США заявил, что Великобритания «должна была действовать гораздо быстрее», разрешив Америке использовать британские базы для нанесения ударов по иранским ракетным установкам, нацеленным на Ормузский пролив.

Это не первый случай, когда г-н Трамп критикует руководство сэра Кира Стармера во время войны; в одном из личных выпадов он даже назвал его «не Уинстоном Черчиллем».

Зеленский заявил, что двум лидерам следует встретиться и «обновить» отношения.

«Кир – умный и очень хороший партнер, безусловно, – объяснил он. – Мы знаем, что у всех бывают эмоции в разное время. Я думаю, Кир поддерживает связь с президентом Трампом, он может встретиться с ним и возобновить отношения. Такое случается. Честно говоря, я не вижу в этом большой проблемы. Ваша история сильнее эмоций двух или трех человек. Ваша история просто сильнее».

Зеленский также сказал: «Для Путина затяжная война в Иране – это плюс. Это означает истощение американских резервов и сокращение производства средств ПВО, а значит, и истощение ресурсов. Ему нужно ослабить нас, а это долгий процесс. Ближний Восток – один из способов это сделать».

Киев, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube