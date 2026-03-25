«Чем они занимались последние четыре года?»: украинцы в ужасе от того, как американцы защищаются от иранских атак

Украинские советники на Ближнем Востоке были шокированы тем, как Соединенные Штаты и их союзники защищаются от иранских атак. По словам специалистов, опрошенных газетой The Times*, союзники часто неэффективно используют дорогостоящие системы, тратят впустую дорогостоящие боеприпасы и оставляют ключевое оборудование на милость дешевых вражеских беспилотников.

В марте Украина начала направлять военных советников в страны Персидского залива для оказания помощи в защите от иранских ракет и беспилотников. По словам Владимира Зеленского, около 200 специалистов уже прибыли в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Хотя Дональд Трамп отклонил предложение Украины о помощи, заявив, что «последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский», Центральное командование США (CENTCOM), тем не менее, запросило украинских советников.

Один украинский офицер заявил газете The Times*, что был шокирован тем, что государства Персидского залива смогли выпустить до восьми ракет Patriot, каждая из которых стоит около трех миллионов долларов, по одной цели, включая дешевые беспилотники.

Украинцы обычно используют одну или две ракеты для перехвата российских баллистических ракет и даже делятся данными с расчетов своих систем Patriot со своими союзниками. Но Соединенные Штаты и их ближневосточные союзники, похоже, уделяют мало внимания сложным расчетам, которые Украина использует для повышения вероятности успеха.

«Я не понимаю, что они делали и на что смотрели в течение четырех лет», – сказал украинский офицер.

По словам Зеленского, за первые четыре дня войны с Ираном Соединенные Штаты и их союзники выпустили более 800 ракет Patriot, что примерно на 200 больше, чем Украина получила за последние три года.

«Они часто стреляли, не задумываясь. Например, когда использовали ракету Standard Missile-6 с корабля – высококачественную ракету стоимостью около шести миллионов долларов – чтобы сбить беспилотник Shahid стоимостью около 70 000 долларов», – рассказал один из украинских специалистов изданию The Times*.

По словам инструкторов с Украины, у союзников также есть проблема с маскировкой ключевого оборудования. Один эксперт заявил, что всего три беспилотника «Шахид», стоимостью в десятки тысяч долларов, смогли поразить радар AN/FPS-132 стоимостью около миллиарда долларов или радар THAAD стоимостью около 300 миллионов долларов. По его словам, эти системы были отчетливо видны на общедоступных спутниковых снимках. «Они простояли на одном месте два месяца. Потом прибыли «Шахиды». Три штуки примерно по 70 тысяч долларов каждая. И всё», – сказал украинский офицер.

Ранее Украина предлагала странам Ближнего Востока, подвергающимся иранским ударам, беспилотники для уничтожения атакующих дронов в обмен на зенитные ракетные комплексы Patriot для их систем ПВО.

* The Times – издание заблокировано в России за публикацию недостоверной информации о ситуации на Украине.

