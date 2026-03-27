ЕС обеспокоен давлением США на Украину по вопросу Донбасса – Каллас

ЕС обеспокоен давлением США на Украину с целью заставить её отказаться от восточных регионов в ходе мирных переговоров с Россией. Об этом, по сообщению Reuters, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже сегодня.

Ранее Владимир Зеленский заявил Reuters, что Вашингтон поставил предоставление гарантий безопасности Киеву в зависимость от вывода ВСУ с территории Донбасса, где они пока контролируют примерно 15 процентов территорий.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube