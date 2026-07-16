На Украине назначили новое правительство

Украинский парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра страны, которым по представлению главы киевского режима Владимира Зеленского стал Сергей Корецкий, возглавлявший ранее «Нафтогаз Украины». Решение поддержали 289 депутатов, против был один, воздержались – семеро. При этом 21 парламентарий не проголосовал.

В Киеве объяснили назначение Корецкого необходимостью подготовки к зиме. «В прошлый отопительный сезон газ по факту был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории», – пояснил глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

В числе приоритетов нового правительства называют также укрепление сил обороны и защиту инфраструктуры. При этом сам Корецкий, выступая 16 июля перед депутатами Рады, признал, что четкой программы действий у него пока нет.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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