Армия России ударила по Северному мосту в Киеве

Российские войска нанесли удар по Северному автодорожному мосту в Киеве. Как пояснили в пресс-службе военного ведомства, он обеспечивал переброску вооружения и техники ВСУ. Мэр Киева Владимир Кличко попадание по мосту подтвердил. Степень разрушений им не уточнялась. Движение транспорта было остановлено.

Отметим, что в ночь на 7 ноября армия России нанесла высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности по обеспечивающим ВСУ объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области. Кроме того, в Черном море был поражен сухогруз с техникой для всушников, предприятие в Киеве, производящее крылатые ракеты «Фламинго», а под Киевом – площадка для производства ракетного топлива.

Напомним, что накануне вечером в видеообращении Владимир Зеленский снова просил у западных партнеров ракеты к системам «Патриот», утверждая, что обладает точной информацией, что Россия готовит удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины, в том числе по мостам через Днепр.

Киев, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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