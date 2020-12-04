Парламент Молдавии сократил полномочия президента: из подчинения главе государства выведена Служба информации и безопасности. Авторы проекта заявляют, что главная спецслужба республики не может подчиняться человеку с двойным гражданством: у Майи Санду есть и румынский паспорт.

Сторонники избранной главы государства называют происходящее попыткой узурпации власти. Голосование не обошлось без потасовок, а у здания парламента была организована многотысячная акция протеста с участием самой Санду, сообщает «Евроньюс».

«Правительство Додона должно уйти из-за некомпетентности, издевательств над людьми, из-за того, что оно терпит, поддерживает и покрывает коррупцию. Мы требуем отставки правительства и досрочных парламентских выборов», – комментирует произошедшее Майя Санду.

Спецслужба не первый раз меняет подчинение, напоминает «Евроньюс». В прошлом году она оказалась под контролем президента в том числе благодаря голосам блока Майи Санду.

В эти дни молдавский парламент рассматривает сразу несколько законопроектов: в том числе в первом чтении приняты документы о придании русскому языку особого статуса и о снятии ограничений на вещание российских телеканалов.

Кишинев, Елена Васильева

Кишинев. Другие новости 30.11.20

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