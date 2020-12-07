В Кишиневе на митинге потребовали отставки правительства

Тысячи жителей Кишинева собрались на митинг с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Участники акции приняли соответствующую резолюцию. Поводом к протестам послужило принятие депутатами закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента, где большинство – сторонники действующего президента Игоря Додона, сообщает «Евроньюс».

Избранная главой государства Майя Санду обвинила Игоря Додона в попытке узурпировать власть с помощью правительства и парламента. «Это парламентское большинство – позорно, оно принимает законы с нарушением конституции», – заявила Санду. Во втором туре президентских выборов Санду, лидер проевропейской партии действия и солидарности, победила Додона с отрывом в 15,5%.

Кишинев, Елена Васильева

Кишинев. Другие новости 06.12.20

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