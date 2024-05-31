На Кубани будут производить просекко

Агрохолдинг «Белая дача», купивший в 2021 году у винного дома «Абрау-Дюрсо» около 850 га в Краснодарском крае, займется производством российского просекко.

Как сообщает РБК, в Новороссийском районе Краснодарского края планируют высадить 165 га виноградников под сорта, используемые для производства просекко. Под новое шампанское будут выращиваться сорта «шардоне», «рислинг», «алиготе», группа «пино», «каберне», «сира», а также «глера». Первые 25 га виноградников уже высадили в мае 2024 года.

Помимо виноградников, проект включает в себя строительство винзавода, а также создание «объектов винного туризма» и фирменного магазина. Общий объем инвестиций в «Белой даче» оценили в 3,3 млрд руб.

Речь идет, в том числе, о создании шампанерии. Порядка 80% ее продукции будет приходиться на игристые вина, еще 20% – на тихие белые, красные и розовые.

Средняя цена вина от «Белой дачи» составит 700 руб, но планируются и высокопремильные позиции.

Возглавил проект основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук. В нем также задействованы бывший руководитель «Виноградников Гай-Кодзора» Сергей Лопин, бывший агроном «Массандры» Павел Валишин, а также Давид Лазарян, имеющий «обширный опыт работы» в управляющей компании «Мое вино».

Предполагается, что винодельня будет выпускать около 2 млн бутылок вина в год, первый розлив запланирован на 2028 год.

Новороссийск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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