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Понедельник, 3 июня 2024, 12:14 мск

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко

Самым популярным городом в России в июне стал Сочи

Сочи возглавил рейтинг самых популярных внутрироссийских направлений для отдыха в июне. Об этом рассказали в крупном онлайн-сервисе планирования путешествий.

По данным экспертов, средняя продолжительность отпуска на курорте в первый месяцев лета составляет восемь ночей. Размещение в отелях Сочи в среднем обойдется туристам в четыре тысячи рублей за одну ночь.

В число востребованных российских направлений в июне также входят Санкт-Петербург и Анапа. На них приходится по 10 и 12 процентов бронирований соответственно.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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