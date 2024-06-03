В Сочи открылись 170 пляжей – пользователи активно обсуждают новые цены на лежаки

В Сочи офциально стартовал курортный сезон. 1 июня открылись 170 местных пляжей, общая длина который составляет 41 километр. Как сообщает мэрия Сочи, гордость Сочи в этом году – полная реконструкция пляжа «Ривьера». Чиновники называют его крупнейшим общедоступным семейным пляжем на побережье курорта. Его общая протяженность составляет 450 метров. Подрядчики в рамках подготовительных работ увеличили ширину морской набережной за счет сноса устаревших объектов капитального строительства. Полностью были заменены коммуникации, брусчатка, установлены новая парковая мебель и современное освещение. «Особое внимание уделено субтропическому озеленению и его подсветке в вечернее время, установке малых архитектурных форм. На пляже «Ривьера» размещены теневые аэрарии и тематические зоны с мягким покрытием для спортивные игр и водных аттракционов. Предусмотрены новые душевые, раздевалки, спасательные вышки, общественные туалеты, медицинский пункт. Также к летнему сезону открыт участок набережной на правом берегу реки Сочи, ведущий к пляжу», – отметили в мэрии курорта.

Однако пользователи интернета сейчас обсуждают не обновление «Ривьеры», а стоимость обслуживания на данном пляже. К примеру, арендовать аэрарий (шезлонг, матрац, столик) стоит 1000 р до 16 часов дня, и 600 рублей – после 16.00. Комплект с зонтиком будет стоить уже 1200 рублей с человека. Комплект «Семейный» (два шезлонга, два матраца, зонт, два кресла-мешка) обойдется отдыхающим в 2600 рублей до 16 часов дня и в 1600 – в вечернее время. Предусмотрены также абонемент на аренду пляжного оборудования – в зависимости от комплектации и срока пользования цены варьируются от 3000 рублей до 14300 рублей.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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