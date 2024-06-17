В Сочи зацвел ядовитый олеандр

В Сочи начался сезон цветения олеандра. Красивые кустарники, покрытые цветами белого, лозового, красного цветов можно увидеть практически повсеметсно. Однако местные жители напоминают – любоваться красотой можно только на расстоянии. Все части растения ядовиты.

Все части растения ядовиты, что связано с содержанием в них олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов. Сок олеандра, употреблённый внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, приводит к серьёзным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы. Содержащиеся в нём сердечные гликозиды могут вызвать остановку сердца. В связи с ядовитостью растения его не рекомендуется размещать в детских учреждениях и в домах, где проживают дети и животные.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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