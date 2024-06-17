В Сочи девушку во время шторма смыло в море. Тело не нашли

В выходные в Сочи во время шторма спасатели два раза выезжали на происшествия в акватории Черного моря. Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, утром 16 июня на пляже «Ривьера» девушку во время фотографирования сбила волна, и течением унесло в море. Спасатели осмотрели береговую полосу, вышли в море на катере и обследовали акваторию от пляжа до микрорайона Мамайка. Поиск результатов не дал.

Один из очевидцев дал комментарий, которым поделился телеграм-канал «ЧП Сочи»: «Спасатели пляжа все круги с верёвками обезопасили от шторма и унесли с берега. А был бы шанс её спасти. Люди были рядом».

Кроме того, вечером 15 июня помощь потребовалась 17-летним подросткам на диком пляже. Когда они ныряли в воду с пирса, в море начался шторм. Вернуться на берег молодые люди не могли. Спасатели вышли в море на катере и переправили подростков на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В пабликах Сочи также сообщается, что 16 июня молодой человек решил искупаться в штормовом море, и его унесло волной. Терпящего бедствие заметили и вытащили очевидцы с помощью спасательного круга.

Напомним, что в выходные в Сочи действовало штормовое предупреждение. Волнение моря составляло около пяти баллов.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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