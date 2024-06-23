Пляжи Анапы закрылись – вода в море слишком холодная для купания

Пляжи Анапы закрылись для купания. Причина – резкое охлаждение воды в море, по данным администрации города, с показателей в 24 градуса она упала до плюс 17, что существенно ниже средних показателей для июня.

«Внимание! В связи с низкой температурой морской воды купание на пляжах Анапы запрещено. Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей города-курорта, что необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье», – говорится в сообщении мэрии Анапы в тг-канале.

Анапа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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