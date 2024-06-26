Вокзалы Сочи обслужили за полгода почти 6 млн пассажиров

Вокзалы Сочи за погода обслужили 5,7 млн пассажиров.

Лидером стал железнодорожный вокзал Адлера. Он обслужил 2,5 миллиона человек. Об этом рассказали в Северо-Кавказской железной дороге.

Второе место занял вокзал Сочи, которым воспользовались 1,7 миллиона пассажиров. При этом остальные сочинские станции в совокупности обслужили более полутора миллионов человек.

Всего с января по май самые крупные вокзалы СКЖД в пригородном и дальнем сообщении обслужили 16,4 миллиона пассажиров, то есть на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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