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Среда, 26 июня 2024, 14:01 мск

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко, Популярное

В Сочи поток воздуха от поезда сбил с ног ребенка

Сотрудники следственного комитета проверяют обстоятельства травмирования в Сочи восьмилетнего ребенка.

Как рассказала пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, ЧП случилось 25 июня 2024 года вблизи железнодорожных путей в районе микрорайона Нижняя Хобза в Лазаревском районе. Восьмилетний мальчик находился вместе с родителями рядом с железной дорогой. Его сбил с ног поток воздуха от проходившего мимо поезда.

В результате падения мальчик получил различные травмы головы и тела. Он был госпитализирован в больницу.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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