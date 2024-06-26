В Сочи поток воздуха от поезда сбил с ног ребенка

Сотрудники следственного комитета проверяют обстоятельства травмирования в Сочи восьмилетнего ребенка.
Как рассказала пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, ЧП случилось 25 июня 2024 года вблизи железнодорожных путей в районе микрорайона Нижняя Хобза в Лазаревском районе. Восьмилетний мальчик находился вместе с родителями рядом с железной дорогой. Его сбил с ног поток воздуха от проходившего мимо поезда.
В результате падения мальчик получил различные травмы головы и тела. Он был госпитализирован в больницу.
Сочи, Елена Васильева
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