В Сочи из-за дождей остыла вода в море

В Сочи температура воды в море опустилась до отметки в плюс 21 градус со среднего показателя в 23-24 градуса. Причина – дожди, которые идут вторые сутки в Краснодарском крае. В результате уровень рек повысился, и в море хлынула холодная вода.

«Температура на Черноморском побережье, в том числе и Геленджике, Сочи, резко понизилась. Сейчас в Анапе – +20 градусов, в Сочи – +21», – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отметим, что сегодня в Сочи весь день будет пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +21 +26 градусов по Цельсию. В середине дня возможен сильный дождь, который закончится ближе к вечеру.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube