Квадратный метр в новостройке в Сочи подорожал до 450 тысяч рублей

Цена квадратного метра на первичном рынке жилья Сочи в июне выросла на 4,4 процента. Теперь она составляет 450 тысяч рублей, что на 100 000 рублей больше, чем в Москве, сообщает Яндекс Недвижимость. По данным сервиса, за последний год стоимость квадратного метра в новостройках города увеличилась на 11,2%. Средняя цена квартир в новостройках курорта составила 17,5 млн рублей.

В среднем по крупным городам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста стал Омск (+10,1% до 144 000 р/кв.м).

Пятерку городов с самыми дорогими квадратными метрами в июне составили Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м).

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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