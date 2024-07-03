Туристы в Сочи поехали кататься на банане и нашли в море труп

В Сочи отдыхающие, которые отправились кататься в море на банане, нашли утопленника. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде, труп находился в полутора километрах от берега в районе пляжа «Горный воздух».
По возвращению на берег о «находке» было сообщено спасателям. Сотрудники МЧС доставили тело на берег и передали в полицию. Личность утонувшего устанавливается.
Кроме того, накануне вечером на пляже в Адлерском районе пришлось забирать еще одно тело – как сообщает тг-канал «ЧП Сочи», мужчина средних лет внезапно почувствовал себя плохо и упал без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь. До приезда медиков очевидцы пытались чем-то помочь мужчине – предположительно, у него случился инфаркт. Однако усилия, в том числе медиков, оказались безуспешными. Мужчина скончался на пляже.
Сочи, Елена Васильева
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