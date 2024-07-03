В Сочи обновят берегозащитные сооружения – набережной и пляжей станет больше

В Сочи будут обновлены берегозащитные сооружения – чтоб поре не размывало набережные.
Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в данный момент проводятся необходимые научные исследования, которые затем позволят обеспечить максимальную защиту берега от размытия.
«Приморская набережная – визитная карточка Сочи, расположенная в самом его центре. Ежедневно ее посещает до 15 тысяч человек. И с каждым годом трафик растет. Здесь находятся популярные пляжи, которые нуждаются в реновации, и она уже началась», – говорится в сообщении.
Реконструкция Приморского бульвара приведёт к увеличению прогулочной зоны в 2,5 раза, расширению пляжей вдвое и созданию новых общественных зон для отдыха, спорта и проведения мероприятий.
Сочи, Елена Васильева
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