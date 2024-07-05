В Сочи сегодня ожидается сильная жара

Сегодня в Сочи будет очень жарко. По прогнозам метеорологов, с полудня и до конца дня температура воздуха может достигнуть +36-37 градусов.

Сочинцам и туристам рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце. Людям, которые страдают сердечнососудистыми заболеваниями, лучше воздержаться от выхода на улицу. Если дома остаться не получится, необходимо носить головной убор, чтобы избежать солнечного удара и не забывать пить больше воды.

Также стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков.

В связи с сухой и жаркой погодой в Сочи действует предупреждение о высокой пожароопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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