Трасса М-4 «Дон» встала в пробку в районе Горячего Ключа

На Черноморском побережье продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Уже с раннего утра на трассе М-4 «Дон» по направлению к морю собрались серьезные пробки. Заторы образовались в районе Горячего Ключа с 1387 км и растянулись до села Хребтового.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на дорогу от Горячего Ключа до Молдовановки у водителей сейчас уходит около 1,5 часов, сообщает телеканал «Кубань 24».

Сочи, Елена Васильева

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