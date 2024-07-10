В Геленджике в разгар туристического сезона введены ограничения водоснабжения

В Геленджике в разгар туристического сезона складывается напряженная ситуация с водоснабжением.

Как заявил в ходе горячей линии руководитель ООО «Концессии водоснабжения Геленджика» Алексей Сорокин пояснил: аномальная жара и продолжительный засушливый период не позволяет подавать ресурс круглосуточно в полном объеме.

Для равномерной подачи воды в дома геленджичан сотрудники «Концессий» наполняют резервуары чистой воды в дневное и ночное время. В это время снижается давление в водопроводе. В утренние и вечерние часы ресурс подается с нормативным давлением.

«На сегодняшний день порядка 30% скважин Дивноморского водозабора стоит без воды из-за засухи. В таких условиях мы вынужденно снижаем давление для заполнения РЧВ ночью примерно с 21:30 до 05:30 и днем с 09:30 до 17:30. Эта мера позволяет подавать воду с нормативным давлением в часы пикового разбора утром и вечером», – разъяснил ситуацию директор ООО «КВГ».

Геленджик, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube