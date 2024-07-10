Спасатели помогли отдыхающим, которых на сапах унесло в море

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России вечером 9 июля вышли в море на катере, чтобы помочь четырем отдыхающим.

Компания молодых людей отправилась кататься на сап-бордах напротив одного из пляжей Сириуса, но вернуться обратно серферы не смогли из-за сильного ветра. Он отогнал сап-борды на 5 км от берега. Когда спасатели подплыли к отдыхающим на катере, выяснилось, что к ним присоединилась еще одна девушка на сап-борде. Молодые люди скрепили страховочными тросами между собой доски и впятером ждали спасателей.

Вся компания оказалась в спасательных жилетах. Людей подняли на борт катера. По пути к берегу в море нашли еще двоих унесенных на досках пловцов, их также взяли на борт катера, сообщили интернет-порталу «Кубань 242 в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Среди спасенных четыре жителя Краснодарского края, двое жителей Московской области и один – Забайкальского края. Всех семерых доставили на берег. Здоровью людей ничего не угрожает.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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