В Анапе запретили плавать на надувных матрацах и сапах

11 июля в Анапе действует временный запрет

на использование надувных плавсредств, в частности, речь идет о матрацах и сапах. Виной всему стали неблагоприятные метеоусловия – на курорте усилился отжимной северо-восточный ветер.

Администрация города и спасатели призывают отдыхающих прислушаться и соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Отметим, что накануне по причине отжимного ветра спасателям пришлось оказывать помощь компании из четырех молодых людей – их на сапах унесло от берега на 3 км.

До суши отдыхающих доставили на двух катерах.

Анапа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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