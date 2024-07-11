В Анапе запретили плавать на надувных матрацах и сапах

11 июля в Анапе действует временный запрет
на использование надувных плавсредств, в частности, речь идет о матрацах и сапах. Виной всему стали неблагоприятные метеоусловия – на курорте усилился отжимной северо-восточный ветер.
Администрация города и спасатели призывают отдыхающих прислушаться и соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Отметим, что накануне по причине отжимного ветра спасателям пришлось оказывать помощь компании из четырех молодых людей – их на сапах унесло от берега на 3 км.
До суши отдыхающих доставили на двух катерах.
Анапа, Елена Васильева
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