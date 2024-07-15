В Сочи отдыхающих снова застали за сексом на пляже

В Сочи очередную пару поймали за прилюдным сексом на пляже. Как сообщает тг-канал «ЧП Сочи», накануне утром отдыхающие пришли на один из центральных пляжей курорта и застали там обнаженных людей, занимающихся сексом. Процесс возмущенные граждане засняли на видео, которым обещали поделиться с правоохранительными органами.

Напомним, что подобные случаи в Сочи – не редкость. На прошлой неделе мучжина пришел с ребенком на пляж и застал там двух мужчин, которые посевршали половой акт, все это тоже было отснято на видео с комментарием по поводу отправки сюжета в полицию.

В конце недели патрули проводили рейд по пляжам Сочи, в результате которых 4 человека, отдыхавшие в голом виде, получили штрафы.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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