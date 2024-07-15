Солист группы «Баян Микс» Сергей Котков приехал в отпуск в Геленджик и умер

Солист группы «Баян Микс» Сергей Котков скончался в возрасте 39 лет в Геленджике. О внезапной смерти участника фольклорного коллектива сообщил художественный руководитель Сергей Войтенко.

По его словам, музыкант был на отдыхе Геленджике и заболел. Врачи диагностировали у него пневмонию, о которой он и скончался.

У Коткова остались жена и четверо детей. Чтобы перевезти тело из Краснодарского края в Москву и похоронить, пришлось объявлять сбор пожертвований.

Церемония прощания с Сергеем Котковым пройдет в Москве 16 июля в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил.

Как сообщает «Кубань24», группа «Баян Микс» существует почти два десятилетия. Участники получали многочисленные премии на конкурсах и фестивалях «Шансон года», «Звезды дорожного радио» и многих других. В 2011 году участникам коллектива был вручен орден «За заслуги перед Отечеством в области культуры».

Геленджик, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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