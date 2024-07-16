С утра на трассе М-4 «Дон» машины стоят в пробке по 2 часа

На трасе М-4 «Дон», ведущей к черноморскому побережью, продолжает фиксироваться высокое скопление транспорта. Многие жители России отправились в отпуск на своих машинах и поэтому с раннего утра во вторник, 16 июля, на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа собрались серьезные пробки. Заторы начинаются с 1381 км автодороги возле заправки «Газпром». Также пробки образовали около станицы Пятигорской и села Хребтового, сообщает «Кубань24».

Для того, чтобы проехать 27 км через пробки между Горячим Ключом и Хребтовым потребуется более 2 часов, предупреждают стоящие в пробке автомобилисты. И промежуток ожидания продолжает постепенно расти.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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