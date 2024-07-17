Вода на курортах Краснодарского края прогрелась до 30 градусов

Температура морской воды на курортах Краснодарского края продолжает постепенно расти из-за сильной жары.

По состоянию на вечер 16 июля, сильнее всего прогрелось Азовское море – в Тамани температура воды достигла +30 °С, сообщает «Кубань 24».

Чуть прохладнее температуры в Темрюке, Приморско-Ахтарске и Ейске – +27 °С. В станице Должанской морская вода прогрелась до +26 °С.

На Черноморском побережье Кубани самое теплое море в Туапсе и Сочи – +27 °C. В Геленджике немногим холоднее – +26 °C, а в Анапе и Новороссийске морская вода прогрелась до +24 °C.

При этом 17-19 июля на Черноморском побережье прогнозируют сильную жару – днем и вечером температура воздуха поднимется до +37…40 °C, сообщает ЦГМС Краснодара.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube