На сочинских курортах отлавливают нудистов

В Сочи на пляжах работают патрули полиции. Они выявляют людей, нарушающих правила поведения на курорте, в частности, тех, кто отдыхает голышом.

«В Сочи усилили рейды с целью выявления нарушения этических норм пребывания на незакрепленных территориях береговой полосы всех районах Сочи, в том числе граждан, находящихся на пляжных территориях в обнаженном виде», – сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Святослав Ершов.

За общими нормами поведения будут следить в тех местах, где купание запрещено. На оборудованных пляжах уже действуют правила поведения в воде и на суше.

«Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое законом предусмотрена административная ответственность», – добавил Ершов.

На пляжах Сочи уже выявили 11 фактов правонарушений. Пятерым разъяснили правила поведения, остальным выписали административные протоколы.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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