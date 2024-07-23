В Сочи штормовое предупреждение – купание в море запрещено

В Сочи два дня будет действовать штормовое предупреждение. Так, 23 и 24 июля на курорте ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 18 метров в секунду.

На участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей. Один большой смерч сегодня уже попал на видео очевидцев, о последствиях его пока ничего не сообщается.

Кроме того, традиционно в связи с осадками на реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне – сходы селей малого объема. В связи с этим все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб при администрации Сочи.

Купание запрещено на пляжах в Центральном районе, частично – в Хостинском, Лазаревском и Адлерском районах. Спасатели предупреждают отдыхающих через громкоговорители о запрете купания и не допускают отдыхающих к воде.

Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды или в горах, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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