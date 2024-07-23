В Анапе турист разбил арендованный Ford Mustang и еще пять машин

В Анапе молодой мужчина арендовал Ford Mustang и разбил его, а также еще несколько машин.

Как сообщает пресс-служба УВД по Краснодарскому краю, ДТП случилось 22 июля в 22 часа по местному времени на улице Таманской. 26-летний водитель автомобиля Ford Mustang превысил скорость и врезался в пять припаркованных машин.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Установлено, что водитель был на отдыхе в пансионате в Сукко и арендовал машину у частного лица. Водительских прав при этом у молодого человека нет.

Предварительно, мужчина был трезв, в отношении него составили протокол об управлении транспортным средством без прав. Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анапа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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