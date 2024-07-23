Ростовчанка под наркотиками и алкоголем бросала пакеты с вещами в Вечный огонь

Жительница Ростовской области в состоянии алкогольного и наркотического опьянения бросала пакеты с вещами в Вечный огонь в Сочи.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня на улице Тоннельной города-курорта.

По данным следствия, жительница Ростовской области пришла к мемориальному комплексу «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи», бросила в огонь несколько пакетов с вещами и ушла. Разгоревшийся пожар повередил мемориальный комплекс.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемая была установлена, она полностью признала свою вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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