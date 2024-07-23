Переполох на Кубани – в реке Кирпили тепловизорами искали крокодила

Большой переполох вызвала на Кубани новость о том, что в реке Кирпили недалеко от Дербенского поселения якобы видели крокодила.

Сообщение распространялось в социальных сетях со ссылкой на очевидцев. Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие рептилии в Кирпили на место выезжала специальная комиссия из сотрудников краевого министерства природы и общественников. Реку обследовали на катере с применением тепловизоров и световых приборов.

В результате никаких экзотических животных в реке не обнаружили. Оказалось, что местные жители перепутали со следами крокодила следы выдры кавказской и ондатры со следами крокодила, сообщает «Кубань24».

«Также в реке найдена черепаха с расколотым панцирем, по информации социальных сетей, якобы пострадавшая от укусов крокодила. В ходе осмотра установлено, что животное погибло от винта маломерного судна», – говорится в сообщении минприроды.

После разговора с жителем Дербентского поселения, который сообщил о неизвестном животном, оказалось, что он наблюдал за ним издалека с моста, а идентифицировать речного обитателя ему помог виртуальный голосовой помощник в интернете.

Среди других опрошенных местных жителей крокодила в реке больше никто не видел. Информация о наличии этого животного в реке не подтвердилась, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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