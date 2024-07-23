Сочи ждет тяжелая ночь – синоптики о непогоде на курорте

Тяжелая погодная ситуация в ближайшие два дня прогнозируется в Сочи.

По прогнозам синоптиков, днем 23 июля в Лазаревском и Центральном районах Сочи выпадет до 20 мм осадков. Потом, ближе к вечеру, грозовой фронт уйдет в сторону Адлерского района и гор, значительно прибавив в силе. Ожидаются осадки от 40 до 70 мм, что может вызвать резкий подъем воды в горных реках.

Пик непогоды ожидается ночью 24 июля, сообщает «Кубань 24». Все системы и службы города перешли в режим усиленной готовности – более 1 тыс. человек и 400 единиц спецтехники.

Аэропорт также готов к работе в сложных метеоусловиях. По линии РЖД проверены водопропускные сооружения. Выставлено 9 постов наблюдения в местах возможного схода оползней, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Утром 23 июля стихия уже разбушевалась в Сочи. В Лазаревском районе деревья упали на проезжую часть в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже. Над морем формируются смерчи, наблюдались частичные подтопление проезжей части в отдельных районах.

Жителям и гостям курорта в целях безопасности рекомендовано воздержаться от отдыха у моря и рек, ограничить выход в горы.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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