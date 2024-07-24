До вечера в Сочи действует штормовое предупреждение

В Сочи до вечера будет действовать штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Сочинского гидрометцентра, до конца суток в центральном Сочи и районе Сириуса ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. В частности, прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-18 м/с. В некоторых районах возможны сильные ливни.

В связи с этим уровень воды в реках и малых водотоках может резко подняться до опасных показателей. В горных районах возможны небольшие оползни. На участке Магри-Веселое есть риск формирования смерчей над морем. В МЧС России рекомендуют жителям и туристам проявлять бдительность, следить за прогнозом погоды и соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить на улицу в непогоду, не стоять под контракциями и деревьями, от которых может что-то отломиться во время сильного порыва ветра, следить за детьми. В случае ЧС необходимо звонить 01, 101 или 112.

Аэропорт Сочи предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, что непогода в Сочи началась накануне, в Лазаревском районе над акваторией моря видели большой смерч, однако на сушу он не вышел. В зоне выпадения осадков наблюдаются подтопления тротуаров и проезжей части, в реках повышен уровень воды.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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