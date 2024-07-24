Прокуратура проводит проверку по факту протечек на крыше аэропорта Сочи

Крыша аэропорта в Сочи снова не выдержала натиска непогоды – в социальных сетях имеются многочисленные свидетельства протечек. На полу в аэропорту расставлены многочисленные ведра, которые собирают воду, которая капает сверху, видны и таблички «осторожно, мокрый пол».

Аэропорт главного российского курорта локально подтопило из-за прохудившегося после по факту подтопления здания Сочинская транспортная прокуратура начала проверку, также контролируется соблюдение прав пассажиров.

« По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Сочи с 23 июля объявлено штормовое предупреждение – о сильном дожде, ливнях, порывах ветра до 18 метров в секунду. Аэропорт работает по фактической погоде.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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