На Сочи идет новая волна непогоды

Новая волна непогоды идет на Сочи. Дожди прекратятся лишь на два дня, но в выходные, 27-28 июля, ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает «Фобос». В частности, 24 июля осадки в Сочи продолжатся, хотя и станут менее интенсивными. В четверг и пятницу погода улучшится, температура поднимется до +28…+30 градусов. Однако уже в выходные на курорт снова обрушатся сильные ливни, прогнозируется выпадение до 26 мм осадков.

Штормовое предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром в Краснодарском крае, включая Сочи, действует до конца 24 июля.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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