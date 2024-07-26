В центральном Сочи и Сириусе до конца выходных ожидается сильная непогода

По прогнозам синоптиков, в течение суток 27 июля, а также ночью и утром 28 июля на территории города и ФТ «Сириус» прогнозируются сильные дожди и ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах – очень сильные ливни.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках – с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Также в течение суток 27 июля, а также ночью и утром 28 июля на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб во главе с мэром Сочи Андреем Прошуниным.

В связи с непогодой жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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