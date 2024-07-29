В озере под Анапой утонуло сразу трое человек. Трагедия произошла вечером 28 июля на частном водоеме в районе села Гай-Кодзор. Как рассказали очевидцы, трое мужчин катались на гидроцикле без спасательных жилетов. На одном из резких поворотов они упали в воду.

Младший из мужчин не умел плавать, двое других пытались ему помочь, но в итоге все трое ушли на дно. Предположительно, все трое родственники – два брата и их племянник. Трагедия произошла на глазах у членов их семьи – на берегу отдыхали женщины и дети.

Тела погибших обнаружили в ночь на 29 июля. Сообщается, что 20-летний погибший был гражданином Грузии. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт гибели трех человек.

Официальных комментариев на данный момент не поступало, сообщает «Кубань24».

Анапа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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