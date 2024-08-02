В Сочи две девочки на электросамокате попали под автомобиль. Одна погибла

Трагический инцидент произошел в Сочи 1 августа вечером на улице Ромашек. Как сообщает пресс-служба ГАИ курорта, две девочки на арендованном электросамокате выехали на перекресток, где столкнулись с автомобилем «Хендай». От полученных травм 15-летняя школьница погибла. Ее 16-летняя подруга сейчас находится в больнице.

Еще два подростка пострадали в ДТП на улице Ленина. Авария произошла ночью 2 августа. 15-летний ребенок на мотоцикле врезался на перекрестке в машину «КИА Рио».

Школьник и его 14-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. По фактам ДТП проводится проверка.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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